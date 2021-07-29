一位網友逛新莊好市多時發現，一款超夯香皂出了綜合版本，都選用熱門的香味組合。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）販售品項眾多，有很多高CP值的進口商品都深受民眾喜愛，其中有一款「澳洲植物精油香皂」，不但推出多種味道，濃烈又不刺鼻，常常賣到斷貨，是賣場的熱門商品。有網友近日採購時發現這款香皂不但補貨，還推出「綜合版」集許多熱門香味一起販售，讓萬名網友眼睛都亮了。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，29日逛新莊好市多時，發現澳洲植物精油香皂終於出了綜合版本的香皂組合，而且還選用熱門的香味，一組內容物含尤加利、海鹽、牡丹、薰衣草4種口味各2顆。原PO直呼，「這個配色太療癒，捨不得拆來用怎麼辦啦。」

資訊曝光後，網友馬上蓋起高樓留言，「好療癒的顏色喔」、「綜合版也太欠買了吧」、「夭壽哦，這難以抗拒啊」、「這真是選擇困難症者的福音」、「這好洗又超高cp值，又要搶一波了」、「暴動啦！薰衣草首次出現」、「可惡～我又衝動了」、「這很值得買欸，超香」、「超美，之前全綠的就有回購過，很好洗」。

原PO分享，前幾天逛新莊店時還沒有看到，推測應該是近期才引進各賣場。其他網友也各自分享不同分店販售資訊，「高雄中華還很多」、「中華大順早上就上了」、「剛打去線上客服，台中2家門市都尚未進這款綜合版，何時會進貨尚不知」、「南崁店今天有喔」、「汐止店有，內湖店沒有」、「中和店有」。