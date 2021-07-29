由於中印第12輪軍長會談將於31日在中印邊界舉行，印度軍方最近透過媒體宣揚已在中印邊境東線附近部署了8架最新式飆風戰機，並聲稱此一部署對於本週六舉行的新一輪高層軍事會談將形成新的威懾力量。

《環球時報》引述《印度時報》報導，這8架新的飆風戰機配備了致命的武器，正式加入西孟加拉邦哈西馬拉空軍基地的101「查姆和阿克諾爾獵鷹」中隊。印度空軍司令巴達烏里亞（Marshal R K S Bhadauria）說，「配備新戰機後，擁有無與倫比潛力的101中隊，將隨時隨地佔據主導地位，並確保對手總是被他們的存在所震懾」。

Induction of the second squadron of Rafale fighter aircraft at the Hasimara Air Force Station West Bengal.

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報導說，第一個飆風戰機中隊─即17「金箭」中隊─已經被部署到安巴拉空軍基地並全面投入使用，該中隊的18架飆風戰機將在拉達克東部與中國持續的軍事對抗中定期出動。

根據2016年9月印度與法國簽署的5.9億盧比契約，36架雙引擎飆風戰機中的剩餘10架，計畫在2022年4月截止日期前，分批運抵印度。

目前在東部地區部署法製飆風戰機，以及俄製Su-30MKI戰機已經在提斯浦爾和查布亞等空軍基地部署，這些戰機都能對中國進行大規模的進攻。

印媒也指出，大陸的戰機和轟炸機數量是印度空軍的4倍。自去年4月至5月來，中國升級了和田、喀什等主要空軍基地的裝備，增派了戰機和轟炸機。

但該文作者認為印度空軍在從所謂拉達克地區到藏南地區的實際控制線上，在空戰和地面攻擊方面擁有明顯的地形優勢。因為面對印度的中國空軍基地位元於高海拔地區，空氣稀薄，這嚴重限制了戰機的武器和燃料攜帶能力。此外，印度空軍的官員們還認為，印軍升級的幻象-2000、米格-29和Su-30MKI戰機，以及現在部署的最新的飆風戰機，在技術上優於大部分中國戰鬥機。

印媒表示，雖然安巴拉和哈西馬拉將是飆風戰機的主要作戰基地，但是這些戰鬥機可以在需要時在印度的任何地方作戰。