一名女子穿背心逛賣場結果一路上被指指點點，讓她超不爽，因而在臉書抱怨「到底是我妨礙風化？還是你們太色？」照片曝光後引起熱議，不少人驚呼「戴反了」，仔細一看才發現，她疑似把口罩戴反了，有網友忍不住說看了「好揪心」。

這名女子今(29日)在臉書社團《爆怨2公社》PO照表示，穿背心到賣場，結果一直被路人看，她忍不住想問「到底是我妨礙風化？還是你們太色？從4樓看到1樓？」從照片中可見，該名短髮女子戴著口罩，並露出手臂，乍看之下沒有甚麼不對。

照片曝光後引起熱議，不少網友發現，她疑似把口罩戴反了，紛紛回應「應該是看妳口罩戴錯邊」、「我只看到妳口罩戴錯方向，內外相反了」、「會不會是在看你的口罩？」網友指出，外面那層應該要朝內才對，而且皺褶不是往上開。

對於防疫這麼久了，還有人把口罩戴錯，又引起網友論戰，表示相較於穿背心，大家應該比較在意口罩戴反面這件事，還有網友留言「遇到戴反的都好揪心～正確配戴口罩保障安全唷」。對於一張照片瞬間吸引4千多個讚及上千則留言討論，原PO也感到意外，忍不住回覆「不知道你們在high什麼」，不滿為何看人的沒事，反而是被看的要被檢討。