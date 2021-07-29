大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，預估台中市今年推案量約近3000億元，如果順銷量能甚至可以超越去年。（盧金足攝）

疫情衝擊百工百業，隨著疫情趨緩，台中市建築業今年下半年積極促銷，除非疫情再度升溫，否則預估今年總銷應與去年相當，在地建商仍對後市持樂觀態度，購地趨於積極，目前以去化餘屋與新推個案並進大致呈現「量增價穩」的格局，業界普遍認為去化餘屋，保守經營有利市場良性發展。

大台中不動產開發公會表示，謹慎因應市場的變化採穩健經營的心態，慎選土地堅持好的規劃，並以長期經營的眼光來因應多變的房屋市場，如何控制成本與效益，尤其是在品牌經營、地段選擇、產品規劃差異化與售後服務等等、將會是房地產經營致勝的關鍵。

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，去年度台中市新推個案總計2萬4450戶，總銷3049億元，今年上半年預售案1萬3809戶，總銷1673億元，外地建商及上市櫃公司對大面積精華區土地出手造成地價屢創新高。

展望今年房地產市場，大型建商及上市櫃公司大量推案，預估台中市今年推案量約近3000億元，如果順銷量能甚至可以超越去年。

目前房地產市場以置產及年輕首購自住型客層為主力，市調分析價格方面，認為餘屋量大區域賣壓沉重會呈現價格往下趨勢，餘屋量少區域會呈現價格持穩後緩升格局，由於房貸利率仍維持低檔，加上政府拚施政、拚經濟的因素，持續釋放更多的利多，雖然疫情影響房市交易但預估房市交易量應與去年持平。

值得一提的是，房地合一2.0之後，看好商辦租、售供需市場的前景，也有企業轉投資商辦，靠租賃或轉售來增加穩定的業外營收，加大布局商用不動產。全國核發的辦公服務類建築建照總樓地板面積，今年前5個月已達16.7萬坪，其中台中市超過3.6萬坪，佔全台22％，比去年同期暴增217.9％，住宅與商業地產齊揚，成為六都最大亮點。