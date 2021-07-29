《陸戰隊時報》27日報導，美陸戰隊系統指揮部日前與紳寶簽署1.279億美元(約新台幣36.07億元)合約，由該公司負責陸戰隊下一代兵力對抗訓練系統(Force-on-Force Training Systems-Next FoFTS-Next)。這意味著未來兩年內，陸戰隊在與其他軍種、盟友甚或是內部進行兵力對抗時，將在更擬真的環境下進行射擊。

陸戰隊計畫採購16組FoFTS-Next，並於2023至2026年之間部署至各主要基地，包括：加州彭德爾頓營區（Camp Pendleton）、北卡羅來納州的勒強營（Camp Lejeune）、維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地(Marine Corps Base Quantico)，以及日本與關島。

報導指出，FoFTS-Next讓陸戰隊擺脫過去10多年來使用的半精準雷射武器系統，後者無法複製彈道、彈著點、射擊經驗；但就實彈訓練來說，這些有其迫切需要性。

16組中的第一組FoFTS-Next，很可能部署至加州29棕櫚市（Twentynine Palms）的陸戰隊空地戰鬥中心，成為當地陸戰隊戰鬥訓練的核心。此外，早期能使用FoFTS-Next僅有排與連級單位，但日後每組FoFTS-Next當可供營級完整部署。

報導指出，目前FoFTS-Next的軟體以支援陸戰隊現有武器為主，但研發人員正努力模擬未來系統，如下一代戰鬥武器，甚至是支援迫擊砲、滯空攻擊彈藥、砲兵手榴彈等等。新系統還有真實世界模式，可以顯示彈道軌跡、彈著點與其他實體射擊特徵。

陸戰隊系統指揮部勞拉(Luis Lara)上校表示，「陸戰隊的訓練方式正徹底改變中」。過去數十年以來，陸戰隊官兵使用多重整合雷射接戰系統(multiple integrated laser engagement system MILES)。這套系統於1970年代末期研發而成，當時屬於極為尖端的先進科技；但MILES缺乏精準射擊或現實因素，而這對於訓練良好射擊、戰術運動與習慣來說，是必要的關鍵元素。

報導表示，FoFTS-Next升級包含儀器戰術接戰模擬系統(instrumented tactical engagement simulation system ITESS)。儘管ITESS更為精準，但是與真實世界的逼真度相比，ITESS仍未達陸戰隊的目標。

此外，即使像射速這樣的小事， ITESS或MILES射擊出的雷射光能瞬間擊中目標，但真實世界的槍枝在射擊時，會有一段短暫卻非常重要的時間差，這點ITESS或MILES仍無法模擬。

FoFTS-Next附加一組觸覺式手錶，可監控是否有直接或間接火力向配戴者襲來。從指揮與管制的角度來看，FoFTS-Next能讓指揮官與觀測員更清晰地掌握底下的陸戰隊士兵正在幹甚麼。

在測試模式中，該系統甚至可追蹤陸戰隊隊員在城鎮建築物中樓層移動的方向。系統會詳細記錄過程，訓練單位可在結束後調閱出來加以檢討，以提升作戰效率。

除陸戰隊外，美國陸軍近日也在研發整合視覺加強系統(integrated visual augmentation system IVAS)。這是一種全能型護目鏡，可提供使用者多種資訊，並透過快速目標擷取軟體將武器與鏡頭無線連結。IVAS提供使用者多重視野，帶有武器視角的圖中圖，以及標準夜視鏡角度與武器角度的完整地圖。

勞拉表示，陸戰隊要做的與陸軍的IVAS非常密切，甚至可說IVAS為陸戰隊訓練的補充，未來陸戰隊在訓練時可能會結合IVAS與FoFTS-Next。

過去一年多來，陸戰隊一直在測試FoFTS-Next。原本陸戰隊計畫在2020年3月進行驗證，卻因疫情而延宕。陸戰隊接下來的目標是在未來合約中，聚焦於「虛擬實況與建構環境」，力圖將虛擬現實模擬與兵力對抗訓練結合，該合約預計2021年年底前簽約。