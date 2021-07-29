取自賴清德臉書(體育署提供)

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台灣奧運選手表現精彩，副總統賴清德今晚逐一盤點比賽成績表示，「台灣一定行，獎牌不會停！」明天奧運田徑項目登場，陳傑、謝喜恩等好手也將陸續參賽，「我們一起為選手們加油吶喊，爭取更光輝的榮耀！」

賴清德在臉書表示，今天羽球黃金男雙創造歷史，「麟洋配」 再次以直落二的好成績擊敗對手，闖進四強，「你們勝利的歡呼，讓看轉播的我們一起振臂！」 「羽球王子」王子維今天也打出了一場漂亮的比賽，為了爭勝奮不顧身救球的身影讓人感動。

在男子射箭方面，他說，連羅賓漢都甘拜下風！年輕的湯智鈞擁有一顆大心臟，在射箭對抗賽中險勝老大哥魏均珩，「你們的擁抱，更是令人感動」。射箭女將林佳恩也展現出行雲流水的箭技，兩人雙雙晉級16強。魏均珩和鄧宇成雖然止步，但是未來還會一定繼續發光發熱

還有百發百中的神射手！賴清德指出，田家榛和吳佳穎在今天的資格賽中分列第10、14名，期待明天的完美發揮。不定向飛靶的楊昆弼，高水準的射出121分，可惜以1分之差未能晉級。

至於一拳入魂的黃筱雯今天對決義大利選手，利用身高和速度的優勢壓制對手，穩紮穩打取分，以5：0的成績擊敗對手晉級八強，繼續往更高的地方邁進。

水中蛟龍「台灣蝶王」王冠閎，一出場就立刻圈粉，在今天的泳賽中游出了52秒44的成績，得到分組第三的名次，也展現了台灣游泳小將被世界看見的實力；划船選手黃義婷今天划出好成績，創造個人最佳成績。高爾夫好手潘政琮也將繼續爭取更好的排名。

他強調，每一位站在奧運殿堂的選手，都是我們的驕傲！明天奧運田徑項目登場，陳傑、謝喜恩等好手也將陸續參賽，「我們一起為選手們加油吶喊，爭取更光輝的榮耀！」