印尼是世界第8大天然氣輸出國，也是第8大的溫氣氣體排放國，然而現在印尼也開始推動乾淨能源轉型，印尼政府計畫在 2060年之前實現淨零碳排放，以再生能源與核能達到這個目標。

路透社報導，印尼短期的目標是在 2030 年來到時，溫室氣體排放量比目前減少 41% ，然後他們又在上星期向聯合國提出新的減碳長期戰略：要在50年內實現零碳排，也就是2060年要完成。

印尼是世界上最大煤碳出口國，該國 60% 的能源也來自煤炭，所以他們的排碳量驚人，要實現零碳排的目標必須下極大的決心。

印尼海事和投資事務協調部長 盧胡特(Luhut Pandjaitan)在星期二的一場線上研討會上表示，他樂觀的認為，這個目標是可以實現的。

盧胡特提出的一份文件說明，印尼政府計劃到 2060 年前，完全停止使用煤炭、石油和天然氣，取而代之的是85% 的可再生能源提供的電力與氫能，其餘15%採用核能。

盧胡特所提到的氫能，是用電力製造氫氣，可以用來儲能，也可以做為氫燃料電池的主要原料。

印尼以往曾經大量砍伐與焚燒森林，甚至造成東南亞的霾害，不過最近幾年，他們已降低森林的砍伐面績，2020年已將森林砍伐減少到過去十年中的最低量。但世界資源研究所的主任塔傑達( Tjokorda Nirarta Samadhi)表示，目前做的仍然太少。

他在一份聲明中說：「世界資源研究所建議印度尼西亞在 11 月的 2021 年聯合國氣候變化大會(COP26) 之前，承諾停止投資新的燃煤電廠，並在 2030 年之前，實現不再砍伐森林，同時還要大量重新造林。」

2021 年聯合國氣候變化大會，計劃於 11 月在英國北部格拉斯哥舉行。