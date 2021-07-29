花蓮一晚2震！23：21規模4.1有感地震 最大震度4級 23:322021/07/29 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23：21花蓮發生規模4.1有感地震（圖／氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮一晚2震，中央氣象局地震報告指出，今（29）日23:21發生規模4.1地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度20.2公里。各地最大震度花蓮4級，南投2級，宜蘭、臺中1級。 地牛翻身 18：41花蓮規模4地震 最大震度花蓮3級 8.2強震搖撼 美對太平洋關島 夏威夷發出海嘯警報 #花蓮 #2震 #23 #21 #發生規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最新疫苗監測出爐 全國接種AZ發生13件血栓 最年輕22歲 16:312021/07/29 生活 瑞芳台2線嚴重車禍！4車追撞 5人輕傷送醫 11:162021/07/29 社會 拿出三大保證 台積南京廠擴產 經濟部准了 04:102021/07/29 財經要聞 核二2重新歸隊 支援29日用電尖峰 10:392021/07/29 財經 民調施政滿意度 花蓮縣長徐榛蔚再拿5星 13:432021/07/29 政治 唐嘉鴻全能第7 李智凱落馬受傷 04:102021/07/29 焦點要聞 台中2車碰撞 1車360度旋轉衝破民宅鐵皮 17:512021/07/29 社會 疫情降級 國5周日恢復常態性高乘載管制 16:212021/07/29 生活 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 08:192021/07/29 財經 名家觀點 張文宏：南京疫情測試壓力 提供世界學會與病毒共存思考 10:072021/07/29 兩岸 瑞芳台2線驚悚車禍！4車撞成一團 車斗飛出壓爛轎車 10:272021/07/29 社會 生活熱門新聞 林昀儒是大陸培訓出來？教育部駁斥：2019花800萬培訓他 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 桃園1確診 足跡有汽車旅館、五金百貨賣場 - 生活 382萬人還在等莫德納 名醫揭：235萬人都白等了 - 生活 為何破70萬人願意打高端 網揭最關鍵原因：這一點有優勢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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