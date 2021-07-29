花蓮一晚2震，中央氣象局地震報告指出，今（29）日23:21發生規模4.1地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度20.2公里。各地最大震度花蓮4級，南投2級，宜蘭、臺中1級。

地牛翻身 18：41花蓮規模4地震 最大震度花蓮3級
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