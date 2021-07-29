根據台灣民意基金會7月份政黨民調顯示，民進黨的政黨支持度回升至28.3％，相較上個月成長5.7個百分點；國民黨為21.9％，增加3.5個百分點；民眾黨為11.3％，減少4.3個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨政黨支持度回升，是因為疫情趨緩，以及1500萬劑的BNT疫苗確定要來台灣，讓民進黨支持者回流了一部分，民調因而回升。

游盈隆29日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，民進黨在上個月的政黨支持度是23％，史上最低，已經到谷底了；7月看來是谷底反彈，反彈5.7個百分點。所以政黨的支持度會有變化的，不是靜止狀態。政黨的表現看在社會大眾的眼裡，是有褒貶的，所以7月份的民進黨支持度和6月份比起來，谷底反彈5.7個百分點。

游盈隆接著表示，整個疫情趨緩，指揮中心也宣布解除三級警戒，有些人認為疫情還在控制底下，看起來情況還不錯。1500萬劑的BNT疫苗，也確定要到台灣來了，政府在過程中好像也有從旁協助，似乎沒有再杯葛，所以原先的民進黨支持者回流了一部分，讓民調因而回升。

游盈隆指出，更有趣的是，國民黨、民眾黨之間的一種競合關係，統計學的術語就是「共變」。當民眾黨往上衝的時候，國民黨就往下滑；國民黨往上衝時，民眾黨就往下滑，這之間出現一個相關聯的特性，比如7月份的政黨民調，民眾黨的支持度從15.6％下降4.3個百分點，國民黨則上升3.5個百分點。