台灣19歲「桌球神童」林昀儒29日出戰男單4強賽，雖不敵大陸球王樊振東，但好表現有目共睹，其父親林學宜晚間就在臉書發文感謝大家的關注和支持，表示林昀儒能走到今天站上奧運殿堂絕非一人或一家人之力所能完成，並提到林昀儒這一路的成長史，希望大家接下來能繼續將焦點放在奧運會場上，給桌球選手最大的加油！

林學宜表示，林昀儒從小學三年級開始接觸桌球，因為桌球是非常講求技術性的運動，他們從小學五年級起便自費聘請教練，而一開始的貴人就是他的舅公陳志堅，對方資助經費聘請教練，才讓昀儒能在初期快速成長。

後來林昀儒打出不錯成績，各界提供的資源也越多，像是在教育部體育署部分，林昀儒從國中時期就接受潛力選手計劃栽培，最近因為奧運關係，更獲得黃金計劃的照顧，「這段時間舉凡教練、運動防護員的聘任，還有出國比賽、移地訓練的經費都包含在黃金計劃，逐漸形成了一個信任而合作的團隊，也是促進昀儒成長的重要推手。」

另外，林學宜也提到，合作金庫在兒子還就讀國小時就簽約他為選手，還有運促會的林鴻道主席、桌協林茂榮理事長，以及很多的民間企業：金石建設、金元福、台塑、中油、長庚，都一直給予他們協助。

最後，林學宜也感謝教育部體育署，和一路上曾經幫助過林昀儒的師長及好朋友們，「大家對昀儒的祝福與鼓勵，讓我們感受到滿滿的正能量，也期許昀儒接下來能持續成長讓大家更熱愛桌球！」