本屆中華隊在東京奧運賽場上表現亮眼，截至目前（29日）為止已替台灣摘下1金2銀3銅，賽式進行到現在，已有部分選手凱旋回台，入住防疫旅館。總統蔡英文29日於臉書發文表示，在隔離檢疫期間，將招待台灣代表團不含丁香的知名滷味及早餐。對此，連醫護粉專「MedPartner美的好朋友」也稱讚總統幕僚有做功課，因滷味中的丁香成分，其實被歸列在運動禁藥禁用清單內，不管賽內賽外，選手都禁止食用。

總統蔡英文29日臉書表示，這幾天台灣英雄陸續回國，配合東京奧運防疫要求，結束賽程的選手、教練、陪練員及技術人員，已分批回到台灣入住防疫旅館，隔離期間送上「奧運英雄限定版早餐」，包括阜杭豆漿和老天祿滷味，為了讓選手能吃得營養又沒負擔，餐點中「飯糰加大不加油條」、「滷味也特製不含丁香」。

專業醫護粉專「美的好朋友」29日晚間發文表示，看到總統臉書發文，說送給隔離中運動員吃的滷味有特別交代不添加丁香，代表幕僚應該是有做功課的。因為滷味中的丁香，含有「去甲烏藥鹼（Higenamine）」。

粉專進一步解釋，根據台灣運動禁藥管制學會的說明，「去甲烏藥鹼」已於2017年被世界運動禁藥管制組織（WADA）列入運動禁藥禁用清單內，是屬於S3類β2致效劑，無論在賽內還是賽外期間，都被禁止使用。

美的好朋友說，去甲烏藥鹼（Higenamine）又稱norcoclaurine，存在於多種植物中，在傳統的中草藥中也能見到。例如可能存在以下植物中：烏頭屬（Aconite）、釋迦（Annona squamosal）、南天（Nandina domestica）、波葉青牛膽（Tinospora crispa）、蓮子（Nelumbo nucifera）及蓮子心（lotus seeds）。

粉專指出，去甲烏藥鹼也存在一些宣稱增加能量或減肥產品之營養增補劑中，但重要的是，某些營養增補劑標籤上並未列出所含的所有成分，讓這些選擇使用營養增補劑的運動員必須自行承擔風險。例如2016年，法國足球運動員 Mamadou Sakho尿液中被檢測出含有去甲烏藥鹼，被歐洲足球總聯賽暫時禁賽，導致該球員缺席2016年歐洲聯賽之決賽。