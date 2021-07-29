航運股今（29日）上演絕地大反攻，貨櫃三雄齊攻漲停，被列處置股的陽明搶先亮燈漲停，長榮、萬海隨後跟上，但先前慘烈的下跌，也讓不少投資人心有餘悸，對進場布局仍帶有遲疑，法人指出，股價需要轉強才能買進，一旦股價站上10日線，融資在低檔，散戶投資人進場相對安全些。

航運族群一甩先前低迷不振的頹勢，昨日萬海已經初顯股價回溫的跡象，尾盤急拉攻上漲停，長榮不甘示弱也以小漲逾3%作收，今日貨櫃三雄齊強勢反彈，二度被列為處置股的陽明無懼關緊閉，開高走高，午盤率先亮燈漲停，隨即長榮和萬海也跟進，終場三雄都以漲停作收。

觀察29日貨櫃三雄融資水位變化，陽明因二度被列處置股，融資餘額減少7373張，而長榮和萬海則皆有融資買盤敲進，分別增加1588張和1266張，顯示投資人見貨櫃三雄股價回神，陸續挹注資金進場布局。

然儘管航運股價回神，但貨櫃三雄連續數日的暴跌，讓投資人仍對進場布局存有疑慮，法人表示，股價一定要轉強才能買進，而若要等到趨勢出現，可以根據股價和融資增減等2個指標來觀察。

一旦股價站上10日線，且融資大幅減碼之際，這時候就是非常好的買點，從過去走勢來看，都是在站上10日線後才獲得上漲空間，而股價轉強站上10日線後，但散戶信心仍不足，融資還沒回神，這時就是最好的買點，而這也是一般散戶較為安全的進場時機，因為股價站上10日線，融資在低檔，因此跌幅不會太大，風險也較小。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。