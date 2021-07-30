人類是恆溫的動物，身體具有自動調適的機制來應對環境的溫度變化。疼痛科權威梁恆彰醫師與楊翠蟬醫師在《自律神經失調：冷處理、抗發炎》書中提到，調理身體應該要遵循生理科學，找到冷與熱的最佳平衡。希望破除大眾迷思，了解冷熱對生理的影響，不再視「寒冷」為萬病之源。以下為重點書摘：

●【冷知識檢測】考一考，你對「溫度」的迷思！

Q1冷水澡和熱水澡，哪個對身體比較好？

→A：沖澡、泡澡用冷水或熱水，應該要以身體狀況與環境冷熱來考慮。年輕力壯的人如果為了鍛鍊身體，以冷熱交替沖或泡澡所施加的生理壓力訓練最強，次強的是只用冷水或是熱水。

一般人熱水沖澡就好，如果想要稍微挑戰自己，可從冷水沖腳開始，慢慢訓練到腿部就可以了。大範圍的冷水澡，身體需要具備相當強的生熱能力（亦即運動能力）與冷適應訓練。

對於一般有健康疑慮的人，沖澡的方式比泡澡安全，因為泡澡產生的生理影響比較大，需要考慮身體狀況與接觸時間長短的影響。

洗冷水澡對身體有哪些好處？(影音來源/新自然主義提供)

Q2空腹可以喝冰開水、吃冰嗎？

→A：往往會這麼問，多半是媽媽看不慣兒子還沒吃飯就從冰箱拿冰的飲料咕嚕灌下肚。氣候炎熱時身體變得燥熱，空腹喝冷開水吃冰可以舒緩身體過熱的現象，之後才吃得下飯，所以只要不是甜的飲料，反而可以提振精神、促進食慾、幫助消化，也可以幫助腸胃蠕動、緩解便秘習慣，以及胃食道逆流。

另外，在寒冷的季節裡喝冰開水，需要經過運動訓練與處在溫暖的室內環境，才不會產生失溫的壓力；因此，在國外的餐廳裡因為有開暖氣，即使天寒地凍，他們飯前常常也是供應冰開水，自有其道理。當然，如果身體無法適應，那麼要如何做，還是需要再三考量利弊。

Q3喝冰開水、吃冰，會使代謝下降和體質變寒嗎？

→A：吃冰有助於增加新陳代謝、活化脂肪細胞、幫助解渴與散熱。尤其，過熱的時候吃冰，可以提振精神與情緒，多數人因此容易保持活力與運動力；而運動與活力的增加，可以改善怕冷無力的外冷情形，因為經過運動訓練之後，體質就會變得傾向外熱內冷的狀態。

不過，吃冰會刺激副交感神經與促進平滑肌收縮，對於氣管敏感與腹瀉的人，可能需要適量或額外的訓練。

人體為了維持恆溫，生理會有適應現象，體質越接觸溫熱反而怕冷而變寒，越接觸冰冷就怕熱；所以，北方人怕熱而南方人怕冷，常喝溫熱水身體比較怕冷，而常喝冰開水反而比較不怕冷。

Q4生理期，可以喝冰開水、吃冰嗎？

→A：喝冰水吃冰會刺激副交感神經，使得子宮平滑肌收縮變強，不過可能覺得經痛明顯。但是，好處之一是可以幫助子宮復原、減少經血的總失血量；好處之二是減少缺鐵性貧血與虛寒的體質；好處之三是副交感神經受刺激可以改善情緒，特別是在心情不好、環境溫熱時，可以考慮這麼做。

相對於喝溫熱水或熱敷，的確可以緩解子宮收縮與經痛，但是會增加出血量，容易造成慢性貧血。月經期超過五天就可能有輕度貧血，鐵的利用與造血則約需四十天才能補足，因此月經稍微量大或時間長，就會產生缺鐵性貧血，而且即使補充鐵劑與葉酸也來不及。

此外，過度接觸溫熱會讓交感神經興奮，因此容易感覺煩躁，再加上貧血後的疲倦、怕冷、體力不支等等都會影響婦女的健康。也有人認為吃冰會造成各種婦女病，事實上正好相反，理由會在接下來的內容中詳細解釋。

其實，偏離體溫的冰冷或溫熱都會產生不同的生理反應，各有其利弊，如果不確定該怎麼做，就保持中性（室溫）就好了。

Q5痠痛時，該冰敷還是熱敷？

→A：發炎或受傷的急性腫痛不宜熱敷只能局部冰敷，冰敷時間約五到十分鐘左右，可以每一兩個小時重複冰敷一次；而慢性痠痛雖然可以藉由冰敷或熱敷來緩解，但是我不建議熱敷。

慢性痠痛的局部冰敷是為了神經效應，一方面有鎮痛效果，另一方面因為冷刺激之後神經反射使放鬆血管反而可以改善循環，因此需要的時間短只要一到五分鐘以內就可以，如果使用冷卻噴霧效果會更好。冬天寒冷時可以冰敷或冷擦拭後保暖以增加循環。

慢性痛的熱敷是為了緩解疼痛以便開始自主活動，因此只有熱敷而不自主活動會產生熱適應，而且熱敷會加重局部發炎反應並使神經痛加劇，建議盡量避免。

在我的治療對象裡，有許多運動或意外傷害後產生慢性疼痛的病人，我認為盡早活動比熱敷重要，而不活動的熱敷，在我的建議事項中是一律禁止的，如果因為活動前緊繃需要舒緩，是可以稍微熱敷，幫助運動前熱身。

值得注意的是，痛風性疼痛是不宜熱敷加熱，也不宜冰敷冷卻，除了選擇服用藥物之外，最佳的策略是飲食控制與局部保暖。