台灣的新冠疫苗覆蓋率突破3成，不少人關心台灣會不會推出官方版「疫苗護照」，讓出入境更便利？陳時中鬆口說，中央有積極在做，但不考慮把疫苗接種跟通關權利掛勾。

疫苗覆蓋率漸有起色。指揮中心29日公布，接種人數達23萬8811名，涵蓋率來到30.97%，劑次人口比32.32%。隨著國外陸續解封，不少國家朝「完全常態化」邁進，推出疫苗護照便民，在公共場合中使用，更希望早日開放遊客入境旅行。外界關心，台灣是否也會比照辦理？

●台灣會發疫苗護照嗎？ 陳時中：正在做數位版、但不宜變通關證

媒體提問，台灣的疫苗覆蓋率漸有起色，中央是否考慮比照國外，核發疫苗護照？指揮中心指揮官陳時中透露，已經「積極在做」屬於台灣的疫苗護照。

陳時中指出，現在已有「黃卡」當作接種證明，只不過形式是紙本，民眾可能會覺得不夠方便。考量到這一點，政府已經在研擬數位化、資訊化的證明版本，供民眾出國時使用。

至於數位接種證明推出後，會不會進一步成為類似「護照」的認可工具？舉例來說，疫苗護照可能讓想返台的國人、或想來台灣旅行的人，入境時給海關檢查，作為放行、免隔離的依據。但陳時中回應，要把疫苗護照當成通行證，需再思考。

世衛先前曾建議各國，透過雙邊協議，來議定彼此的出入境方案。陳表示在現階段，無論有沒有打疫苗，入境都是依照相同的規定做檢疫、隔離。因為官方並未替「打過疫苗者」特別制定檢疫措施，所以台灣還沒有認不認可的問題。

在歐洲多國，疫苗護照已是出入各大場所的憑證。(圖片來源／Unsplash）

●歐、日都核發「疫苗護照」 便民卻也存在疑慮

目前，包括以色列、歐洲多國、日本和韓國都已推出疫苗護照，接種完疫苗的民眾往返各國時，可以略過採檢或隔離程序，十分便利；在以色列、英國等地，疫苗護照也可作為境內的通行工具，讓民眾進入某些場所時，憑疫苗護照通關。

然而今年中，世界衛生組織（WHO）曾反對使用疫苗護照當作通行證。WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）指出，疫苗護照的廣泛使用，恐讓疫苗分配不均的問題加劇。比如在疫苗短缺的地區，民眾為了打一針搶破頭，若將疫苗護照當作通關標準，恐怕會產生歧視等道德疑慮。

美國過去也曾表示，考量到公民的隱私問題，不會強制推行疫苗護照。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）當時說，政府不會用資料庫記錄誰打了疫苗，也不要求所有人獲取單一的疫苗認證。