由於權值電子股及航運股輪番走弱，近期台股高檔震盪，未能再攻高。盤面上，目前個股多空分歧，與指數相關性較大的股票(權值電子、金融、航運)進入整理，而預估半年報表現佳或下半年展望佳的股票持續有買盤湧入，股價輪番創高！先前鎖定的IC設計股，比價效應持續進行，而隨著台積電法說會上表示將調度產能解決車用晶片不足的問題，車用電子業近日再度升溫。

一路看好的電動車產業，在困擾汽車業多時的半導體短缺可望獲得緩解下，許多車用電子元件及車用零組件出貨看俏，而整體電動車的發展也再度加速，當中電動車的關鍵技術「三電」：電池、電機、電控再次成為熱門話題。今年6月中旬，曾提到鴻海集團入股碩禾，雙方將攜手開發電動車電池材料，以加速布局電動車關鍵零組件，並搶攻全球電動車市場，當中鴻海旗下將以碩禾與榮炭為電池材料的發展重心。

近日傳出榮炭與碩禾合作研發合作報捷，順利完成初代含矽的石墨負極材料，在產品發展進度上躍居全球前段，後續發展可追蹤。日前榮炭董事會改選，泛鴻海集團人馬順利進駐董事會，當中不少與廣宇關係密切，這讓市場推測廣宇在鴻海的電動車產業布局中將擔任更重要的角色，同時鴻海集團旗下電動車供應鏈，如正達、乙盛等也將相繼受惠，繼先前看好的車用電池材料─康普、美琪瑪、聚和等大漲後，值得列入觀察。

車用LED及車用被動元件在車用半導體短缺問題解決後，需求可望增溫，車用LED相關的聚積、麗清、榮創、光鋐，車用被動元件的立敦、九豪、富致等，近日股價相繼轉強，後續發展也可追蹤。

至於航運股，曾談到以進口為主的美國，由於高昂運價帶來了物價膨漲，故美國聯邦海事委員會(FMC)將對在美國市場營運的九大貨運公司進行審核，當中即包含了台股的長榮與陽明，此舉讓其股價進一步下探季線，走ABC波的修正模式。

目前的航運股正在進行的是今年3月至今大漲3個月後的中期整理，時間花費1~2個月實屬合理(如同IC設計今年4~5月整理一般)，但由融資變化來看，近日下跌時，長榮及陽明的融資呈現不減反增，顯示越跌反而越多人在買，僅萬海小幅度減少，此對籌碼面不利，後續恐要更多時間整理。當中以時間或空間模式來整理需要觀察，前者是悶住1-2週，守住季線，讓股價紅黑相間或是K線高低點縮小，造成浮額不耐久盤；後者是向下跌破季線，營造恐慌氣氛，誘發停損賣壓，讓浮額自我了斷，這當中的判斷標準在於季線是否跌破。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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