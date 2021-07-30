天王劉德華（華仔）今年出道40周年，29⽇晚間與粉絲相約直播互動慶祝，更獻唱新單曲〈奉陪到底〉。華仔擁好人緣，梁朝偉、黃日華、苗僑偉等人拍影片獻上祝福。華仔擁超高人氣，在近2小時直播中，吸引9000多萬人在線看，當直播結束後，粉絲紛紛不願離開，吸引更多歌迷來朝聖，最後有破億粉絲同時收看直播，頻頻向華仔道晚安，也向華仔喊話該早點去休息，相當貼心。

華仔開直播，眼尖粉絲也發現華仔的直播是無法送禮、打賞，劉德華透露自己選擇關閉送禮物的功能，只希望粉絲可以專心的看他，事實上，華仔十分疼愛粉絲，多年來總是不希望粉絲花太多的金錢，如今關閉打賞功能，也是不願意看到粉絲花錢送禮物給他，許多粉絲聽到後，感動不已。

劉德華29⽇晚間與粉絲相約直播互動慶祝出道40周年。（摘自微博）

華仔在訪談期間，也談到在4年前的在泰國發生墜馬意外，他直言已經把當下所有的照片、影片都銷毀，自己仍不願去回想當時發生的一切，也不願意家人再看到難過。