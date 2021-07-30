對於有宣稱「68萬人想打高端」一事，資深媒體人趙少康批評，政府真的很不應該，「不應該把人家先勾好，這實在是很壞，政府真的用心很壞！」
關於疫苗登記意願，趙少康29日在TVBS《少康戰情室》表示，截至29日13：00為止，只選AZ者為53萬3138人，只選莫德納者為382萬5287人，只選高端者為11萬5741人。另外，選AZ或莫德納者有473萬4036人，選AZ或高端有2萬1496人，選莫德納或高端有9萬1446人，選AZ或莫德納或高端皆可為45萬3519人。
趙少康指出，政府真的很不應該，可惡的地方在於，現在上網，3個都給你打勾，現在只要上網，「我要預約」，它出現AZ或莫德納或高端三個都打勾，除非第一劑打莫德納，它第二劑還非要你打莫德納，莫德納那邊就顯黑，但那兩個（AZ、高端）還是打勾。
趙少康分析，這甚麼意思呢？就是3個都可以的意思，如果沒有特別把另外的劃掉，你要把它劃掉，「哪有這種填表的？填表都是我勾，怎麼叫人家劃呢？」有些人可能沒注意或各種原因，送出去了，「就是都可，都可的結果，就是高端」。
趙少康強調，所以現在講說，「68萬人想打高端耶」，可是「選AZ或莫德納或高端皆可」也是想打嗎？沒有辦法，三種要挑一個。「我認識兩個都挑的，第一志願還是莫德納」。
趙少康批評，「尤其不應該把人家先勾好，這實在是很壞，政府真的用心很壞！」
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