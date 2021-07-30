楊上昀曾推出個人專輯，當年出道以胖胖「棉花糖女孩」的形象闖樂壇，卻也遭遇到網路酸民的言語霸凌，她在2年前赴韓國進修舞蹈唱歌，期間卻爆發輕生疑雲，掀起熱議，她表示當時在當地相識一名男子，相處融洽，但後來也遇到感情相處上的問題，加上面對進修及生活壓力，讓憂鬱症又悄悄找上門甚至更加重，她當時罹患憂鬱症、思覺失調，父親也察覺她心理狀況不對勁，趕緊把她從韓國帶返台就醫。

她現在也有持續服藥，也努力與憂鬱症共處，提升自己的「心理」健康，「那段時期的生活可以說用『一片黑暗』來形容，當時發生一些鬧烏龍的事造成很多人的困擾非常抱歉，也很感謝家人耐心照顧陪伴，讓我花很多時間去找尋自己，並試著跟病症共處。」

她決定重新出發的化身「心靈DJ」，家人也相當支持，她從下半年開始推出一系列Cover情歌企劃「晚安電台・來點情歌」，翻唱情歌中一首F.I.R.的〈Lydia〉可說是楊上昀的啟發之歌，歌曲前面一段西班牙文「在經歷過風雨挫折之後，我才明白，那朵最美麗花朵，是為了自己綻放。」也被楊上昀視為信奉圭臬，因此特別選了這首歌做為重新出發及頻道開啟的主打歌，更明白為自己而唱、為自己而活的真理。

她透露⽇前因為⼯作需求與雄獅旅遊合作，前往關島施打疫苗的她正值生日前夕，讓打到疫苗的她直呼「是最棒的生日禮物！」全程粗估花費10萬元，在關島待了五天打了第一劑莫德納疫苗的楊上昀也因為好久沒出國而心情格外愉快，參加一日浮潛的她甚至還準備泳裝拍起美照一展瘦身成果；目前正在台灣飯店做居家隔離的楊上昀，在隔離期間在用七天斷食飲水減肥排毒。

她表示：「其實我要說並不是每個人都適合這個減肥方式，因為減肥方式百百種，如果沒有經驗或是沒尋求專業指導的話不要輕易嘗試。我自己國中有參加過斷食營，但是因為沒有好好復食跟運動所以也復胖得很快。現在感覺蠻好的，沒有太多不舒服的地方，等我完成了一整個斷食的療程再跟大家分享。」

楊上昀日前赴關島打疫苗，開心拍攝美照。（意林娛樂提供）