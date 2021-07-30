美國總統拜登預料今天會採取影響廣泛的新措施來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，將宣布文職聯邦政府員工必須接種疫苗，或是接受定期篩檢和其他防疫措施。

路透社報導，這是民主黨籍的拜登（Joe Biden）鼓勵接種疫苗的最新舉措。由於Delta變種病毒快速傳播，美國現在疫情正逐步升溫。

聯邦政府是美國最大雇主；私人企業與其他機構評估員工返回辦公室與工作場所時，也可把拜登此舉當成典範。

由於聯邦政府勞工人數龐大，拜登的行動可能造成巨大影響。根據2020年資料，美國文職員工約218萬人，另有57萬人服務於美國郵政管理局（USPS）。

熟悉內情的消息人士說，拜登預料將宣布所有文職聯邦政府員工都必須施打疫苗，或是面對定期篩檢、社交距離、佩戴口罩和旅行限制等措施。

消息人士還說，拜登不會強制聯邦員工施打疫苗，決定不接種的人不會有被開除的風險。

目前尚不清楚拜登是否打算讓郵政管理局或聯邦政府的承攬人員適用相關要求。（譯者：楊昭彥）1100730