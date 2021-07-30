以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天宣布，8月1日起將開始對60歲以上民眾追加施打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

法新社報導，班奈特在電視轉播的聲明中說這是「輔助疫苗行動」的一環，凡逾60歲且超過5個月前接種完疫苗者，將可接種第3劑。

根據路透社與美聯社，以色列提供的第3劑為輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。為降低Delta變異病毒擴散速度，以色列開全球先例，成為第一個大規模對公民提供第3劑西方疫苗的國家，總統赫佐格（Isaac Herzog）明天將率先施打。

以色列是全球疫苗接種行動的領頭羊，許多長者在去年12月至今年1、2月間都已打過疫苗。

但自從出現Delta變異株以來，衛生部兩度通報疫苗防護感染的效力下降，重症防護力亦些微降低。

以色列會由健康維護組織（health maintenance organization）負責施打追加疫苗。這項行動將使以色列成為美國食品暨藥物管理局（FDA）批准第3劑前的實驗場。