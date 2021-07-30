西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

西南風影響，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(30)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。今早氣象局針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。今起全台慎防「致災性降雨」發生，而且將會一直有雨到下週三，範圍還會再擴大。

今日西南風逐漸增強，台灣南部地區有陣雨或雷雨，中部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後北部、各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率

溫度方面，各地高溫炎熱，北部及東半部高溫約33至35度，東南部有焚風發生的機率，中南部高溫31至33度。各地低溫約26、27度。

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市、桃園市地區，苗栗縣、台東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

明（31）日西南氣流及低壓帶影響，易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，台灣其他地區及澎湖、金門亦有短暫陣雨或雷雨，午後北部地區有局部大雨發生的機率，馬祖為多雲到晴。今日蘭嶼、綠島易有較強陣風；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

紫外線方面，今日台中市及高雄市為「高量級」，其他縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今日各地均為「良好」等級。