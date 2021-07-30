為對抗Delta變異株，美國總統拜登今天宣布一系列措施，軟硬兼施盼催高疫苗接種率。包括民眾打疫苗就發100美元、要求聯邦雇員接種疫苗，否則將全天配戴口罩並定期篩檢，也無法出差。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種速度趨緩、Delta變異株成主流的雙重影響下，美國確診數在持續下滑多個月後，近期又有明顯攀升趨勢。美國疾病管制暨預防中心（CDC）27日建議已打完疫苗民眾，在疫情熱區室內重新戴上口罩。

拜登（Joe Biden）今天宣布進一步措施，包括呼籲地方政府動用自「美國救援計畫」（American Rescue Plan）取得資金，提供每位新接種疫苗的民眾100美元（約新台幣2820元）獎勵金，刺激疫苗施打率。

拜登表示，連鎖超市克羅格（Kroger）2月開始提供施打疫苗的員工100美元，結果策略奏效，接種率從50%上升至75%。新墨西哥、俄亥俄及科羅拉多等州也推出類似獎勵計畫，成功提高當地疫苗覆蓋率。

此外，拜登指出，他將擴大疫苗有薪假補助計畫。先前有薪假只限員工本人，但未來若企業提供員工有薪假，讓他們帶家人去打疫苗，也能獲得政府全額補貼。

除了推出疫苗接種激勵方案，拜登今天也宣布，聯邦雇員將被要求自我認證已接種完疫苗，拒絕或尚未施打者，無論在哪都必須戴口罩，一週接受1至2次篩檢，與人必須保持社交距離，且基本上不會被允許出差。

拜登表示，他也會要求各部門對所有政府承包商採取相同標準，「若你想跟聯邦政府做生意，就要你的員工打疫苗」。

此外，拜登指出，由於美軍人員部署在全球各地，許多區域疫苗接種率低，疫情嚴峻，他會指示國防部研究如何及何時能把COVID-19疫苗列入規定接種疫苗名單。

拜登說，他造訪世界各地，每天都接到外國領袖來電，問美國能不能給更多疫苗，因為他們國家迫切需要。他強調，美國人人都有疫苗打是個福氣，希望人民不要生在福中不知福，應為了自己、國家或愛的人盡快接種疫苗。

根據CDC數據，美國目前疫苗覆蓋率為57%，其中1億6387萬人已完成接種。在疫情部分，28日新增8萬6058例確診，過去7天平均每天增加6萬6606例。