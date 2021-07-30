洛杉磯湖人季外有重大補強，根據美媒《The Athletic》、ESPN報導，湖人30日確定與巫師隊達成協議，買來前MVP控衛「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)！湖人為此交出「KCP」波普(Kentavious Caldwell-Pope)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)，以及今年的1支22順位首輪籤、還有未來的兩支次輪籤。

哈瑞爾的合約到期了，他決定行使最後一季970萬美元球員選項，如此湖人才能拿出匹配薪資去交換韋斯布魯克（年薪4400萬美元）。

韋斯布魯克先前是湖人爭奪的首要目標，韋斯布魯克也對球團表達想去湖人的意願。湖人一直欠缺一個控球後衛，之前傳言他們想要從鵜鶘買回「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)。

韋斯布魯克上季在巫師場均22.2分、11.5籃板、11.7助攻（助攻王），但巫師是全國電視直播最少的球隊，讓他的曝光度大減，甚至落選全明星賽。現在他成功加盟湖人，也就是全美電視直播最多的球隊，將與前鋒詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)組成全新的三巨頭。