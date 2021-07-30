中南部民眾要當心了！真正的大雨還沒開始，明起西南季風可能一口氣持續至8月8日，也就是未來至少一週都在下雨，恐釀災情！

氣象專家吳德榮指出，今中南部局部地區有陣雨、雷雨；北部、東部中午過後也有雷陣雨，雨勢皆不小。他特別提醒，背風面地區「沒下雨之前都很熱」，以昨天來說，台東長濱受焚風影響，出現37.5度高溫；台北內湖則是沉降作用、太陽輻射導熱，也出現36.4度。

但真正影響最大的，恐怕是位在迎風面的中南部地區，吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指明起至下週三（8月4日），西南季風持續，季風槽甚至調整至台灣附近，水氣增加、不穩定度提高，迎風面有累積大量降雨的潛勢，應慎防致災可能。

吳德榮進一步指出，關鍵是歐洲模式模擬，8月5日至8日這幾天，「行星尺度」的西南季風持續影響台灣，「看似沒完沒了，迎風面有累積大量降雨的潛勢，才是該特別注意的」。不過吳德榮補充，由於時間仍久，屬模式期末模擬，必須再觀察。