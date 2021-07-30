大學指考在7月28日登場，一名眼尖網友昨在考場的考生名單上驚見「張OOOOOO魚」，名字總長8個字，讓原PO驚呼鮭魚出沒指考了？引發網友們熱烈討論，不少人回憶起今年三月壽司郎引發的鮭魚之亂，全台300多人為吃免費壽司改名鮭魚，也忍不住開玩笑說，這匿名效果很差，很期待榜單該如何呈現。另也有網友吐槽說，名字這麼長，考試的時候寫簽到單要很久，後面的同學都要等他。

一名男網友昨在網路論壇Dcard上發文表示，鮭魚出沒指考了？意外在指考試場的學生名單上，看到有一名考生的名字是「張OOOOOO魚」，讓他忍不住驚呼，這難道就是傳說中的「張⋯⋯⋯鮭魚」。

網友分享指考名單驚見「張OOOOOO魚」，網笑歪直呼，名字這麼長，考試的時候寫簽到單要很久，後面的同學都要等他。（圖／翻攝自Dcard）

貼文引起網友熱議，「我很期待他上學校的榜單，要怎麼呈現」、「有匿名等於沒匿名」、「鮭魚炙烤」、「好尷尬喔」、「我要記住他的應試號碼去查榜XD」、「我笑到爛」、「報名的時候還沒改名嗎」、「太可怕了，鮭魚無處不在」、「這個匿名效果極差」、「他跟我是同一個考場的，還用斷眉蠻帥的」。

由於考生的名字有8個字，讓不少網友看了吐槽說，「他在考試的時候寫簽到單要寫很久欸」、「後面的同學每科都要等他簽好久喔」、「寫考卷永遠慢別人一分鐘」。

民眾改名「鮭魚」的事件起源於知名連鎖壽司業者「壽司郎」在今年三月推出一項優惠活動，只要顧客的名字中有鮭魚兩字，就可以免費用餐，當時引起一個風潮，吸引了300多人改名，也被外媒報導，並成為德國益智節目中的一道題目。