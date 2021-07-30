疑似牽涉近20餘年來國內多起重大刑案，且是首度落網的天道盟美鷹會大哥王鑫，昨(29日)遭刑事局拘提到案，過去多年，包括四海幫、萬華角頭、天道盟大哥及竹聯幫堂主命案，警方都發現有王鑫的影子存在，卻苦無證據仍將他逮捕，因此只要聽到王鑫的名號，道上兄弟都避之唯恐不及。

王鑫偵訊後今(30日)凌晨4時許移送北檢，由荷槍實彈的除暴特勤隊幹員迅速將王鑫等4嫌押解至北檢複訊，顯示出檢警對此案極為重視及格外謹慎。

由於多年來檢警在命案尚無法突破，眼見美鷹會勢力逐漸壯大，只好另起爐灶，從幫派金脈下手，長期蒐證美鷹會介入的上市櫃公司經營、政府重大工程標案、以及都市計畫更新等恐嚇取財案下手，果不其然摸出王鑫的底。

67歲王鑫是天道盟美鷹會要角，多年來行事低調，鮮少浮上檯面，號稱是最神秘的黑幫大哥。警方近年在偵辦松菸文創槍擊案、前土方公會理事長遭槍擊案、立院周遭槍擊案，及館長遭寶和會成員槍擊案等重大刑案時，都曾經懷疑王鑫涉嫌在幕後操控，但都苦於無直接證據，無法將他繩之於法。

據了解，警方在報請北檢指揮偵辦多月、不斷蒐證後，29日終於將王鑫及另名王姓、李姓、劉姓男子等4人拘提到案，並在今日凌晨依組織、槍砲等罪嫌將4嫌移送法辦，另有一嫌因29日晚間才剛落網到案，將待偵訊完畢再移送北檢複訊。