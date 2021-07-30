台股行情高檔續旺，使得透過電話、簡訊或社群軟體推薦飆股等詐騙案同步激增。金管會指出，2021年上半年接獲的相關詐騙及陳情舉報案多達96件，較過往明顯增加，雖然目前沒有投資人因而遭逢損失，仍呼籲投資時需審慎停看聽，注意相關風險。

證期局副局長蔡麗玲表示，近期屢屢接獲投資人反應，有接獲電話、簡訊或LINE推薦飆股、未上市櫃股票、邀請開戶投資等情市，推測可能是由於股市成交量擴大、行情較佳較穩定，使上半年投資詐騙案有明顯增加跡象。

對此，蔡麗玲呼籲投資人投資時注意相關風險，審慎確認是否透過合法金融機構進行投資交易。投資人可至金管會證期局網頁的「防範非法證券期貨業宣導專區」，查詢核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等相關投資資訊。

其次，投資人若接獲非法證券期貨業者電話、簡訊或LINE推薦股票等金融商品，或邀請開立帳戶投資等情事，可檢具相關具體事證資訊向警政署反詐欺專線165、調查局陳情檢舉信箱提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。

蔡麗玲表示，未經金管會核准的非法券商，依證交法可處2年以下有期徒刑、併科180萬元以下罰金。非法投信投顧業者可依投信投顧法規定，處5年以下有期徒刑、併科100～5000萬元罰金。非法期貨商可依期交法處7年以下有期徒刑、併科300萬元以下罰金。