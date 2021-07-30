金管會公布保險業匯兌損益最新統計，在新台幣匯率小幅回貶下，壽險業2021年6月單月淨匯損續降至147億元，合計上半年淨匯損1354億元。同時，在逢高積極調節「落袋為安」挹注下，壽險業上半年稅前獲利2592億元、年增達近1.56倍，續創同期新高。

金管會統計，新台幣匯率上半年升值達2.2％，壽險業出現2341億元匯損，在避險工具收益1559億元、扣除換匯成本715億元後，繳出844億元避險收益，加計收回外匯價格變動準備金143億元回沖，合計淨匯損1354億元，較前5月增加147億元。

其中，新台幣匯率6月貶值0.76%，使壽險業出現753億元匯兌收益，惟避險工具出現損失776億元、加計換匯成本109億元，反出現885億元虧損。不過，在加計提列外匯價格變動準備金15億元後，合計淨匯損為147億元，幅度仍較5月229億元減少。

在積極實現投資利得「落袋為安」下，壽險業上半年稅前獲利達2592億元、年增達近1.56倍，超越去年全年2061億元記錄、續創同期新高。產險業上半年稅前獲利122億元、亦年增達54.4％。合計保險業上半年稅前獲利2714億元、年增達近1.49倍。

壽險業截至6月底淨值2.63兆元，月增7.15％、年增達27.7％，產險業淨值1514億元，月增2.64％、年增15％。合計保險業淨值2.78兆元，較5月底2.6兆元增加6.89％、較去年同期2.19兆元增加達26.9％。

據金管會統計，壽險業截至6月底投資台股市值2兆1209億元、僅月增66億元，但以指數漲幅達4％推算，壽險業投資台股市值應增至2兆1988億元，由此可推估壽險業基於指數已位處相對高點，加上需結算半年報考量，趁勢減碼台股約700～800億元。