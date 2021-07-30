國軍歷史文物館位於台北市中正區貴陽街，1961年10月31日由時任國防部長俞大維揭幕，館內展示國軍不同時期的文物、史料，全館樓高3層，各樓層總面積約450坪，是不少學生及市民假日閒暇之餘的好去處。不過，在充滿陽剛之氣的軍史館，22年前卻發生一起驚悚的女學生命案，雖然凶手已伏法，真相卻充滿謎團。

1999年6月19日，家住台北縣三重市（今新北市三重區）的景美女中學生張富貞，因為學校的軍訓作業，搭乘胞兄之機車到軍史館找資料，並約定1小時後在原地碰面，卻從此人間蒸發。眼看時間一分一秒流逝，在等不到以及聯絡不上張富貞的情況下，家人開始緊張，遂向北市中正一分局及三重警分局報案。

警方獲報後，與家人一起去軍史館找人，但館方卻以「非開放時間」為由，拒絕警方進入搜索；案發2天後，軍史館讓警方進入，但館長李明德上校卻藉故阻擾刑警進入館長室及會議室，一開始說軍史館很安全，對方一定是逃家，又稱館內錄影不錄白天，晚上才錄，後來又改口辯稱端午節3天的假期不錄影。

軍史館外觀。（圖／翻攝自Google Map）

由於軍史館消極配合，案情陷入膠著，同年月22日一早，警方排除擄人勒贖的可能，推斷張女是在軍史館失蹤，同時堅持一定要看到錄影帶；未料軍史館卻拿5月19日的錄影帶搪塞；23日深夜，警方根據張女胞兄供詞，得知他在門口等候時，曾有穿著運動服的士兵上前關心，認定當天值班的二兵郭慶和涉有重嫌。

警方發現，郭慶和被要求更衣讓張女家屬指認時，行動遮遮掩掩，胸前又有抓痕，於是鎖定他為嫌疑犯。沒想到，軍方卻藉口郭是軍人，要求由軍事檢察機關審問，拒絕警方逮捕。由於受害者是平民，且早已向警方報案，檢警依法有權偵辦，於是封鎖軍史館，警方鑑識人員進入採證；而郭男也隨後坦承殺人辱屍。

值班士兵郭慶和坦承殺人性侵。（圖／報系資料照）

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