景美女中學生張富貞22年前到軍史館查資料，入館後卻離奇失蹤，警方多次欲進入館內蒐證，卻遭軍方百般阻饒，最後終於查出當天負責值班的二兵郭慶和涉案。經連夜偵訊，郭男坦承，他見張女隻身一人，原本打算把對方誘騙至館長室性侵，然而女學生極力反抗，自己失手將其勒斃，再獨自租車棄屍。

郭慶和供稱，他見張女瘦弱可欺，便誘騙她到館長室性侵，結果被害人極力反抗，於是把她勒死後姦屍，再以4個垃圾袋將屍體包裹，暫時放在軍史館內，隨後到三重租車與同事前往南部；案發隔天，一行人返回台北，他用買東西當藉口，將屍體搬入車內，接著前往新北市板橋區五權公園前的停車場附近草叢棄屍。

獲得郭慶和供詞後，警方立即前往五權公園搜索，不久後尋獲屍體，宣布破案；1999年7月19日，軍事法庭速審速決，依陸海空軍刑法中《強制婦女性交罪》和刑法《殺人罪》、《遺棄屍體罪》，從重論處，判處郭男死刑；同年8月3日，軍方執法人員將郭慶和由新店軍人監獄移送至土城看守所刑場槍決伏法。

時任軍史館館長李明德上校。

雖然凶手快速遭到槍決，但此案仍疑點重重，首先是軍史館長李明德供稱，他上班後發現房間凌亂，且廁所洗臉台下的水管破損斷裂，接著張女家屬前來找人，於是立刻找來值班的勤務兵問話；然而當時警方已通報館方張富貞失蹤，館長發現房間異常，應可推測館長室可能成為關係地，不應湮滅證據。

第二點，案發當時，館內尚有值日官與另一名值勤士兵，前者在一樓看電視，後者則在寢室睡覺，但2人都未被軍方調查人員列為證人或嫌疑人；此外，郭慶和並非台北人，對附近道路不熟，獨自租車棄屍的可能性低；第三，身為館長的李明德沒理由包闢一個二兵，明顯可見當年的主謀至今依然逍遙法外。

即便命案過程存在諸多疑點，軍方從一開始的百般不配合，到後面堅持速審速決，前後不一的態度更加啟人疑竇，讓張富貞家屬質疑案情不單純。另一方面，凶手家屬也對審判結果抱持懷疑態度，認為還有其他共犯，郭慶和可能只是最後的執行者。無奈的是，郭慶和已在案發2個月內遭槍決，真相也跟著石沉大海。

警方前往板橋五權公園搜索，被害者家屬當場淚崩。

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