國軍歷史文物館22年前發生女學生命案，凶手郭慶和坦承試圖性侵對方未果，一氣之下將其勒斃後辱屍，同年8月遭槍決。詭異的是，傳言郭男曾提起館內有一把妖刀，甚至供稱「武士刀的冤魂要我做的」。事隔19年，一名呂姓男子竟從軍史館偷走武士刀，隨後闖進總統府砍傷憲兵，再度引發討論。

2018年8月18日，51歲的呂姓男子因經商失敗，離家租屋獨居，疑似精神狀態不佳，竟帶著鐵鎚、手套和五星旗，先到軍史館破壞玻璃偷走館內收藏的日本武士刀，再闖入總統府西大門；現場憲兵見狀，趕緊上前阻止呂男，其中一名周姓憲兵遭砍傷，所幸沒有大礙。案經台北地院審理，將呂男判處7年徒刑。

值得注意的是，呂男當時從軍史館偷走的武士刀，上頭刻有「南京之役殺107人」字樣，傳說是日軍當年在「南京大屠殺」時，進行殺人比賽所用的百人斬軍刀。據悉，這把刀為日本造的98式軍刀，是時任國軍第16軍22師輜重兵營營長余鴻成，從日軍第一旅團接收的10把軍刀其中一把。

刻下「南京之役殺107人」的武士刀。（圖／報系資料照，下同）

根據史料，南京大屠殺期間，日軍少尉野田毅與副佐向井明敏進行殺人比賽，前者一共砍殺107人，另一人則殺了106人；而軍史館收藏的軍刀，在護手處的銅制夾刃上，刻有「南京之役殺107人」的字樣，疑似正是當年的凶器之一；也有人認為，這種軍刀是日本將校級的配刀，階級僅少尉的野田毅不可能使用。

雖然未造成死亡，然而呂男偷走的武士刀，過去就曾傳出讓人毛骨悚然的事件。據傳，犯下張富貞命案的郭慶和曾供稱「被刀上的107條冤魂附身」，才會犯下殘忍的姦屍命案。上述說法曝光後，一度鬧得沸沸揚揚，國防部還特地澄清是流言，後來隨著時間被世人淡忘，直到3年前的事件，又讓人憶起當年的靈異傳說。

張富貞命案扯出靈異傳言。

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