女子單人雙槳划船「甜姐兒」黃義婷30日上午划完D組排名戰，以7分52秒18排名第20結束東奧賽程，雖然沒能划進12強，但成功超越上屆里約奧運的第25名成績，也比她半準決賽的表現快很多。D組排名賽為19至24名，黃義婷在小組排名第2，其中最後兩名沒有划進8分鐘內。