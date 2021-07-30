東奧》黃義婷划船第20名作收 超越上屆成績 08:042021/07/30 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊划船女將黃義婷。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女子單人雙槳划船「甜姐兒」黃義婷30日上午划完D組排名戰，以7分52秒18排名第20結束東奧賽程，雖然沒能划進12強，但成功超越上屆里約奧運的第25名成績，也比她半準決賽的表現快很多。D組排名賽為19至24名，黃義婷在小組排名第2，其中最後兩名沒有划進8分鐘內。 東奧》划船黃義婷半決賽分組第5 將力拚最佳第19名 東奧WATCH》湯智鈞彎弓 明爭8強門票 #黃義婷 #東奧 #即時報導 #划船 #中華點將錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》一路開掛打怪 麟洋老爸好驕傲 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧隨筆》東京不能趴趴走 觀光指南擺好看的 04:102021/07/30 焦點要聞 温貞菱黃遠《斯卡羅》降齡演姊弟 04:102021/07/30 娛樂新聞 東奧WATCH》黃筱雯火力全開 首戰告捷 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧WATCH》連3支滿分箭 林佳恩晉16 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧》麟洋配做到了 闖4強創紀錄 04:102021/07/30 焦點要聞 樹林線追加預算 最快年底動工 04:102021/07/30 地方新聞 東奧》5比0擊敗義大利女將 黃筱雯晉級拳擊51公斤8強 13:132021/07/29 體育 高嘉瑜11天8度為禾馨要疫苗！民進黨誰打完2劑 梁文傑、蔡丁貴遭起底 04:102021/07/30 焦點要聞 房思瑜熱血看奧運 拿球拍守電視加油 04:102021/07/30 娛樂新聞 指考數乙大家樂 頂標衝到92 04:102021/07/30 生活新聞 體育熱門新聞 戰神朱木炎金牌選月領終生俸 17年後這點出問題後悔了 - 體育 NBA》美媒爆料 湖人即將「3換1」買下忍者龜 - 體育 東奧》樊振東賽後談林昀儒全文曝 陸球王風度台網友讚爆 - 體育 東奧》麟洋配、戴資穎、林昀儒重頭戲登場 中華隊30日賽程一覽 - 體育 - 中央社 東奧》林昀儒爆每月13萬自費請陸教練 起底58歲綦戈身分驚人 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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