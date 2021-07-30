1名女網友抱怨男友不夠貼心，經常不懂她的想法，因男友工作須關注股市，她想出用「股票」描述感情狀態，她對男友說2人感情近來跌破成本、恐要認賠賣出；男友則馬上意會，回應會把基本面做好、慢慢爬升，還問說「我破季線了嗎？會有反彈吧」，男友之後還在口紅型錄上寫上「投信買超」，讓她笑稱用這方法果然奏效。

該女網友在Dcard上發文表示，她的男友對於處理相當理性，絲毫不懂得哄她，對於她的言語與文字感受度不高，男友因工作須關注股票，她近日想出用「股票」描述感情；她對男友說「你買了1個你很看好的股票成本50元，你覺得它可以漲到200元，但它漲到100元開始往下掉到60元後盤整，最近跌破成本到40元，然後再考慮要不要認賠賣出」，她強調「因為有時候會跌破60元，有時候又快摸到50元，大概就是這麼煎熬」。

1名女網友抱怨男友不夠貼心，經常不懂她的想法，因男友工作須關注股市，她想出用「股票」描述感情狀態。（翻攝自Dcard）

1名女網友抱怨男友不夠貼心，經常不懂她的想法，因男友工作須關注股市，她想出用「股票」描述感情狀態。（翻攝自Dcard）

女網友說，男友看到內容後馬上明白他在女友心中已跌破成本，急忙回應女友「我努力把基本面做好，慢慢爬回去可以嗎？」女友則回應「股市沒人說得準！搞不好大家都看好，偏偏營收不好，也搞不好基本面做好了，但股價就是上不去」；女友還說「法人指標為家人朋友對你的好感度、投信指標為2人間的美好回憶，吵架時可以拿出來相抵的存款」，她告訴男友「目前法人買超，投信沒動作，營收不如預期但沒低多少，觀望下一期營收」。

女網友說，男友之後說「那我破季線了嗎？應該會有反彈吧」，她則回應「剛碰到季線，但不知道會不會有反彈」，男友最後說「那就個股持續觀察」；原PO說男友最後理解到2人的感情問題，讓她相當感動，笑說「每次吵架都吵到詞窮，文字已不足以形容我的失望，不如來一句『你已經跌破季線了！你這個爛股！』還來得有殺傷力」。

女網友說，她之後發現男友在商品目錄的口紅旁備註「投信買超」，讓她笑翻，還說「以後『我要分手』就換成『我要把你賣掉』」，男友之後還會問她「今天大盤如何？」來確認她的心情好壞；其他網友則留言大讚，「這個對話看起來有夠可愛」、「那不叫投信買超，那叫除權息」。