近來台灣民眾分批施打疫苗，許多藝人也在社群網站分享施打過程，以及接種後的副作用，曾與張學友合唱《你最珍貴》打開知名度，近年轉型為演員的藝人高慧君，就透露施打完疫苗後，除了發燒到38度以外，還出現身體癱軟等副作用。

高慧君表示接種完疫苗10小時後，開始出現發燒、身體癱軟等狀況，讓她當下相當擔憂，只能拚命喝水調節溫度，後來燒到38.1度時，才趕緊吞了退燒止痛藥，好在一小時後逐漸燒退，她表示除了發燒、畏寒之外，還出現筋骨疼痛、身體癱軟、頭痛等副作用，主要靠著多喝水、多休息，來緩解所有症狀，接著強調「打完任何疫苗，要注意接下來身體反應，有任何異常都要詢問醫生」。

高慧君不諱言屬於不太推崇打疫苗的那群人，但因為工作環境使然，不想成為團隊裡的防疫破口，還是乖乖去施打疫苗，眼見許多人因為「解禁到二級警戒」就雀躍不已，她不忘提醒所有人：「只是回到二級警戒，還沒有到歡欣雀躍的時候，病毒還在，而且越來越強，請持續踏實做好防疫措施」。

對此，網友紛紛留言：「要吃維他命C+多喝水，每個人身體反應不一樣，什麼都不要想，好好休息」、「這應該是以後生活常態，如流感般每一陣子都要接種，如果出國就得更頻繁了」、「這些徵兆表示妳年輕身體健康狀況良好，發燒除了退燒藥之外，可以考慮看看喝些椰子汁或運動飲料」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。