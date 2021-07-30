正如之前所有人預測，30日登場的NBA選秀大會，勇有狀元籤的活塞，選擇了來自奧克拉荷馬州大的後衛康寧漢，成為2021年NBA選秀狀元，擁有榜眼籤的火箭選擇後衛傑倫格林，他並未選擇念大學，而是直接進入NBA發展聯盟打球，騎士探花籤選了南加州大學的前鋒莫布利。

「大家都非常開心，也很期待我可以成為選秀狀元，」康寧漢表示，「我很清楚自己的名字會被第一個念到，我的女兒也有到現場，她是我做所有事情的動力，我準備好所有行頭了，活塞隊的球迷們準備好了嗎？我要加入底特律活塞了。」