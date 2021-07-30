擁有博士學位的網路名人劉澤融，前年在臉書上指藝人陳紹誠「和納豆哥差不多高」，士林地方法院將劉男依公然侮辱罪判罰4000元，但台灣高等法院認為，雙方都是藝人身分而可能引起輿論注意，並非與公共利益無關，屬可受公評之事，逆轉改判無罪確定。

檢方起訴指控，前年2月劉男在帳號臉書頁面上，張貼文章，指陳男是過氣又老又肥，「自己沒有本事整天在fb搬自己過世爺爺多了不起」，和納豆哥差不多高的沒名藝人，陳男整天在臉書吹噓，什麼都不會，檢方依公然侮辱等罪將劉起訴。

士林地院認為，劉男以貶低他人人格與社會評價之「過氣」、「又老又肥」「和納豆哥差不多高的沒名藝人」的文字侮罵陳男，顯非適當評論，更難以此達成何種公益目的與效果，依公然侮辱罪判罰金4000元，可易服勞役。劉不服提上訴。

高院認為，劉的貼文中涉及「意見表達」部分，如「過氣又老又肥」、「自己沒有本事」、「和納豆哥差不多高」、縱批評內容用詞遣字不免尖酸刻薄，足令告訴人感到不快或影響其名譽，然目的在抒發與陳的糾紛之過程及心情，難認以損害名譽為唯一目的。

高院指出，陳男曾在臉書貼文指摘劉是渣男，且2人有共同的臉書朋友，自可透過在臉書貼文讓雙方共同朋友觀看而予以澄清或說明，縱劉男指摘陳的用語稍嫌聳動誇張或尖酸刻薄，仍應認其言論內容屬於合理評論之範疇，難認有侮辱之犯意，判決無罪。