兩棲攻擊艦「好人理查」號慘遭烈火焚身 嚴重毀損

美國海軍周四宣布，對去年7月涉嫌縱火燒了兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme RichardLHD-6），並傷及超過60人的水兵提起告訴。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《海軍時報》（NavyTimes）29日報導，美國第三艦隊發言人羅伯森（Sean Robertson）在聖地牙哥說，這名水兵當時是「好人理查」號的一員。據悉當事人將以軍法第126條縱火罪，以及第110條危及船艦罪起訴。

此外，羅伯森說，軍方在調查中已搜集到充分的證據，足以在軍法系統下，循著適當的流程舉行初步聽證會。

這場大火燒了4天多，除了導致超過60人受傷外，也徹底毀了這艘當時在聖地牙哥進行維修的兩棲攻擊艦。美國海軍雖未公布這名水兵的姓名，但說他將被軍法起訴，並面對軍事法庭審判。由於「好人理查」號燒了將近5天，身受重創，海軍決定讓它除役報廢。

兩棲攻擊艦「好人理查」號因毀損嚴重除役

事實上，去年8月時，美國海軍犯罪調查處（Naval Criminal Investigative Service，NCIS），還有菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol Tobacco Firearms and Explosives）就對同一名水兵展開調查。他一直被羈押在加州米拉馬海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar），直到去年11月才獲釋。

「好人理查」號從1998年起服役，負責載運美國海軍陸戰隊攻擊直升機和地面部隊參戰。據美國海軍說，要修復這艘黃蜂級（Wasp-class）兩棲突擊艦除了得耗費多年外，還必須砸下超過30億美元（近840億台幣）。