去年詹姓女子在新北市騎車違規紅燈左轉遭潘姓員警攔檢舉發，她不滿罵對方「遇到鬼」，新北地方法院依侮辱公務員罪判處拘役10天，可易科罰金，她提上訴，辯稱「鬼」可以有很多種意思，「魔鬼身材」是說人家很性感，台灣高等法院不採信她的辯詞，駁回定讞。

詹女辯稱，「鬼」可以有很多種意思，例如「魔鬼身材」是說人家很性感，鬼也可以說很「機靈」、「聰明」，她沒有侮辱員警的意思等語。

但高院認為，「鬼」字或指死後之靈魂，如「鬼魂」、「鬼怪」、「有錢能使鬼推磨」，或有某種嗜好、行為或癖性不好者之稱，如「酒鬼」、「賭鬼」、「小氣鬼」、「冒失鬼」，或指詭計、噱頭，如「搞鬼」，而「見鬼」一詞，則比喻離奇古怪或毀滅死亡。

高院指出，詹女說「遇到鬼」，並表明潘姓員警是「鬼」，屬負面評價之字眼，具有輕蔑、嘲諷、使人難堪、貶抑他人人格之意涵，足使他人在精神上、心理上感受到難堪或不快，且潘表示正在執行公務，她仍繼續表示「遇到鬼」，有公然侮辱之犯意。

高院指出，詹女不斷表示自己很衰「遇到鬼」，充滿不滿之語氣，顯無稱讚潘男「機靈」、「聰明」之意，是她的辯解是事後卸責之詞，委無可採，駁回上訴，判她役10天，可易科罰金確定。