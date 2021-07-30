民眾黨立委高虹安29日協同財團法人消防發展基金會執行長邱昌其，捐贈新竹市消防局2台最先進的LUCAS3自動心肺復甦機，共價值近200萬元，盼能大幅提高傷患的救活率。因29日全台瀰漫在台灣「桌球神童」林昀儒與大陸「大魔王」樊振東的東奧激烈戰況中，讓網友留言稱讚高：「不蹭奧運的政治人物真稀有。」

高虹安在臉書發文，表示當日上午她協同財團法人消防發展基金會執行長邱昌其，捐贈新竹市消防局2台最先進的LUCAS3自動心肺復甦機，1台價值約95萬元2台共近200萬元，由新竹市消防局局長李世恭及義消總隊總隊長鍾文煌親自代表受贈。消防發展基金會還捐助30萬元慰問金予受傷的義消總隊婦女大隊總幹事方桂琴，以行動力挺消防人員。

高虹安指出，「工欲善其事，必先利其器」，這次捐贈的2台LUCAS3自動心肺復甦機，總價值將近200萬元，配置給第一線救護人員，可以提供更高品質的CPR按壓，除了降低救護人員的體能消耗，還可以在行進中的救護車上穩定按壓，大幅提高傷患的救活率。

此文發出後迅速獲得近2000個讚，網友紛紛留言：「竟然有不蹭奧運的政治人物」、「相較其他民代官員現在只能蹭運動選手，高委員持續在立委的高度關心這個社會，專注自己的工作」、「今天你為什麼不評桌球」、「其他委員大部分臉書已經變成蹭一蹭體育頻道了！您的臉書內容最舒服」、「今晚可能政府也會碰巧宣布：自動心肺復甦機我們早買了，今天也剛好到貨，準備配送了」。