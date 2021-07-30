伊朗女將Farzaneh Fasihi在分組預賽跑第一。（路透）

中華田徑女將謝喜恩在30日上午登場的女子100公尺預賽亮相，她在第2組的9人中跑出12秒49，位居分組第7而沒有晉級下一輪。該組的前三名依序為11秒76、11秒77、11秒82，其餘選手都沒有跑進12秒內。初次參賽的謝喜恩是中華田徑隊奧運6人之中唯一的女將（女性保障名額），她的專長其實是跨欄。她那組跑出第1名的是包頭巾的伊朗女將Farzaneh Fasihi。