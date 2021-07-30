東奧》女子100公尺預賽 謝喜恩分組第7未晉級 08:392021/07/30 中時新聞網 盧品青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 謝喜恩在女子100公尺分組預賽跑第7名。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗女將Farzaneh Fasihi在分組預賽跑第一。（路透） 中華田徑女將謝喜恩在30日上午登場的女子100公尺預賽亮相，她在第2組的9人中跑出12秒49，位居分組第7而沒有晉級下一輪。該組的前三名依序為11秒76、11秒77、11秒82，其餘選手都沒有跑進12秒內。初次參賽的謝喜恩是中華田徑隊奧運6人之中唯一的女將（女性保障名額），她的專長其實是跨欄。她那組跑出第1名的是包頭巾的伊朗女將Farzaneh Fasihi。 東奧》划船黃義婷半決賽分組第5 將力拚最佳第19名 東奧》射箭男團銀牌鄧宇成先登場 個人賽64強止步 #謝喜恩 #田徑 #100公尺 #東奧 #即時報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》截至28日 中國隊金牌榜反超美國隊晉升第2名 11:002021/07/29 兩岸 東奧》女子25M手槍首日資格賽 田家榛排第10、吳佳穎第14 12:162021/07/29 體育 東奧》4強與樊振東大戰7局惜敗 林昀儒明爭桌球男單銅牌 15:022021/07/29 體育 東奧》海登伍德鐵人三項奪銅 前女友厚著臉想要復合 08:302021/07/29 體育 東奧WATCH》連3支滿分箭 林佳恩晉16 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧》林佳恩闖進女子射箭16強 新竹縣長隔海加油 13:592021/07/29 體育 東奧》男子100M蝶預賽總排第35 王冠閎無緣晉級準決賽 19:132021/07/29 體育 東奧》游泳項目遲到的第一金 張雨霏破奧運紀錄摘200米蝶泳金牌 11:062021/07/29 兩岸 東奧》教練蔣澎龍：林昀儒100分 打出本屆最精彩賽事 16:542021/07/29 體育 東奧》5比0擊敗義大利女將 黃筱雯晉級拳擊51公斤8強 13:132021/07/29 體育 東奧》高球今開打 潘政琮首輪並列第57 17:322021/07/29 體育 體育熱門新聞 戰神朱木炎金牌選月領終生俸 17年後這點出問題後悔了 - 體育 NBA》美媒爆料 湖人即將「3換1」買下忍者龜 - 體育 東奧》樊振東賽後談林昀儒全文曝 陸球王風度台網友讚爆 - 體育 東奧》麟洋配、戴資穎、林昀儒重頭戲登場 中華隊30日賽程一覽 - 體育 - 中央社 東奧》林昀儒爆每月13萬自費請陸教練 起底58歲綦戈身分驚人 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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