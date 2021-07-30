【LIVE直播】雨勢更猛濕到下周！ 氣象局最新說明

被氣象界公認威力強大的西南季風，將成為接下來的天氣重點。已有氣象粉專警告，這波降雨恐來得急又猛，「無論任何排水系統都是撐不住的」，呼籲居住在迎風面地區的民眾，一定要做好準備。

氣象界人士連日來不斷提醒，這波西南季風將為中南部帶來累積雨量驚人的「致災降雨」。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據歐洲、美國模式模擬，華南上空有大低壓成形，將為台灣引進頗強西南風，「中南部要有所準備，接下來會有一段不算短的下雨日子，尤其山區」。

颱風論壇提醒，未來一週的雨，不是無時無刻都在下，而是要觀察強對流發展，「飄到哪下到哪」，要嚴肅看待的是「短時強降雨」；論壇說明，很可能等了一整天都沒雨，但強對流一長出來，瞬間時雨量若破百，「這種極端的降雨方式，任何排水系統都撐不住」。

西邊暴雨，翻過中央山脈的另一頭，卻可能超悶熱，尤其台東，不排除受西南風過山沉降作用影響，有焚風發生機率。

在整個大低壓中，也不排除有熱帶系統發展，颱風論壇表示，西南季風裡有很多低壓渦旋，如果條件對了，可能會有幾個發展得特別好，甚至長到熱低壓以上強度，都要多觀察。