蕭大陸今年5月和侯怡君證實已經登記結婚，日前爆出侯怡君對質小三後，又衍生出案外案舊愛張金鳳開嗆。昨(29日)蕭大陸怒發11點聲明反擊張金鳳，引來張金鳳怒批全是不實指控，揚言提告，她被蕭大陸爆料好事近，張金鳳受訪透露男友也為她抱不平，「他覺得他們根本不是人類聽不懂人話」，並安慰張金鳳別在浪費力氣在這種人身上。

張金鳳先前發文，透露侯怡君對槓小三新聞曝光時，很多人跑來關心她，張金鳳暗指「人還是要善良一點」，卻接到侯怡君來電。對此，侯怡君透過經紀人表示不願再回應，而張金鳳則上節目透露過去與蕭大陸交往秘辛，指出兩人交往9年，本來論及婚嫁，某日蕭大陸拍戲時開始不再讓張金鳳探班，她才驚覺不對勁，之後張金鳳還接到侯怡君電話，對方酸：「為什麼賴著不走，人家不愛妳了」。

蕭大陸昨發11點聲明反擊張金鳳。（圖／中時資料照片）

昨蕭大陸發出聲明駁斥，指出：「她說一開始就知道我是會騙人感情那種人，為何糾結12年不願放手？還要我娶妳？」並透露是為了保護張金鳳，才不肯公開不想娶她原因，強調：「如果我是她所形容的那麼暴力，那她與我交往的12年我有打過她嗎？」對此，張金鳳昨接受《三立新聞網》訪問氣炸，澄清兩人交往時間是9年，並非12年，懷疑對方想誣指她是小三，至於動手之事，張金鳳表示：「我在節目上說拉扯，但就是有，是我怕家人擔心」。

看完蕭大陸11點聲明，張金鳳認為「沒一項是對的」，揚言正在準備提告，蕭大陸在聲明最後說：「奉勸妳只有把沙清得越空，幸福才容得越多！祝福即將再婚的妳，幸福快樂！」張金鳳透露男友現在也滿生氣，認為對方「不是人類聽不懂人話」，他勸她別再浪費時間在蕭大陸身上，但張金鳳堅持為了捍衛清白保護自己，雙方目前各說各話，真相恐有待讓法律釐清。