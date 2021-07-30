小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工「二哥」聯電第三季毛利率可望挑戰35％，超乎市場預期，內外資機構全面調升目標價，最吸睛的是高盛破百元的102.8元。受惠外資機構全面加持，國際資金29日大買16.5萬張，居買超排行之最。

【1】史無前例的三位數 聯電目標價 高盛喊102.8元

晶圓代工大廠聯電第二季營運成績優於市場預期，尤其第三季毛利率可望挑戰35％附近，同樣超越市場觀點，高盛證券基於前景亮眼，一口氣將推測合理股價拉高至前無古人的102.8元，是外資圈首見；同時，內外資研究機構全面調升目標價，「二哥」大漲行情成台股反彈主角。

【2】搶艙、搶船大戰 歐洲線8月運價又飆升

全球海運旺季搶艙、搶船大戰再升級，貨代公司透露，一位難求的歐洲線8月開盤漲幅擴大，陽明的台灣-歐洲線基本運價調漲450～625美元，大陸-歐洲線則調漲低硫燃油附加費逾100美元；另長榮的台灣、大陸-歐洲線低硫燃油附加費也喊漲逾100、150美元；另外地中海航運、東方海外則上調買艙費約1000、1100美元

【3】法人歸隊台股站回季線 航運股反彈看待

三大法人29日同步回頭加碼221億元，終結連三賣，推升台股勁揚267點、收17402點，重新站回季線，讓30日將收周線及月線跌勢得以收斂；而7月來成交值在航運股爆量近4.42兆元帶動下，已達11.835兆元，預估全月可望首度突破12兆元新紀錄。

【4】聯準會暗示QE縮手 但不急於升息

美國聯準會（Fed）台北時間29日凌晨公布最新決策，利率與購債規模維持原狀，儘管籠罩在Delta變種病毒的威脅下，但經濟展望趨近目標，Fed暗示縮減量化寬鬆（QE）的時程已近，可能在今年稍後展開，但未如市場預期公布具體縮減購債時程，整體政策立場仍維持寬鬆的鴿調。

【5】大陸取消23項鋼品出口退稅

大陸官方繼5月1日起取消上百項不同規格鋼品出口退稅後，7月29日再宣布，自8月1日起，取消鋼軌、冷軋鋼捲等23項鋼品出口退稅。另外，自8月1日起，取消高純生鐵、鉻鐵的出口暫定稅率，出口稅率分別恢復為20％、40％。