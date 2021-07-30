1名網友的住家日前遭到惡霸車主將轎車停在公寓大門，直接堵住出入口，對方甚至不接電話，讓屋主痛批「要有點良心耶！」沒想到貼文曝光後，馬上引來網友們集思廣益、想出各式「狠毒」對付方法，有人說將後鏡頭塗黑、把雞蛋打入雨刷下的進氣孔、鑰匙孔填入膠水等，爆笑留言引發討論。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他的住家大門前被1輛汽車亂停堵死，他打電話給對方也沒人接聽，讓他痛批「這位車主停車要有點良心耶，把別人家門口堵死是發生什麼事？」他說就因為小巷沒劃設紅線，巷內長期被亂停車，就連計程車都以為是單行道不願開進巷內，讓當地住戶相當困擾。

該網友無奈地罵道，「我真的不知道是什麼意思？不要開好車行為卻這麼XX！」他也在文章中提出，若是長期停在路邊的貨車可以檢舉嗎？因為巷弄擋到視線導致時常發生小車禍；貼文一公開後，馬上引來大批憤怒的網友留言，紛紛給出「狠毒」的建議，有人說從樓上倒入一大桶食鹽水，等太陽曝曬後，車上塑膠件、板金很快就會生鏽。

1名網友的住家日前遭到惡霸車主將轎車停在公寓大門，直接堵住出入口；照片曝光後引來網友們集思廣益、想出各式「狠毒」對付方法。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

1名網友的住家日前遭到惡霸車主將轎車停在公寓大門，直接堵住出入口；照片曝光後引來網友們集思廣益、想出各式「狠毒」對付方法。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

其他網友則留言提供建議，「千萬不要拿奇異筆把他後鏡頭塗黑」、「旁邊沒監視器吧？你懂的」、「千萬不要把雞蛋打在雨刷下的進氣孔」、「千萬不要再碟盤上面噴WD40」、「千萬不要在鑰匙孔滴三秒膠」、「真的不要為了生氣拿快乾黏門把、也不要拿雞蛋塗擋風玻璃、更不要拿破布賽排氣管、最不的的是把雨刷拔掉，懂嗎」。