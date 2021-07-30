東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國。（資料照/陳麒全攝）

東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國。（資料照/陳麒全攝）

東京奧運台灣柔道、跆拳道代表團28日下午搭機返國，獲得銀牌的「柔道男神」楊勇緯，以及拿下銅牌的「新國民女友」羅嘉翎，更是引發不少人關注。目前正入住防疫旅館隔離中的楊勇緯和羅嘉翎，昨(29日)都分別在Instagram限時動態分享一張照片，也就是收到台北市長柯文哲與副市長黃珊珊的親筆卡片和甜點。

楊勇緯、羅嘉翎昨都在IG分享柯文哲與黃珊珊的親筆卡片、低脂、低糖甜點，且卡片上都有著各自的肖像。其中楊勇緯寫下「謝謝台北市」，並附上一個愛心符號、羅嘉翎則寫下「謝謝柯P市長」。

楊勇緯曬出北市府贈送的美食跟卡片。(取自楊勇緯IG)

羅嘉翎IG限時動態。(取自羅嘉翎IG)

柯文哲在卡片上簡短寫給兩位國手「加油！」黃珊珊則寫下，「勇緯，你是我們心中的『金牌』了！謝謝你」、「嘉翎 謝謝你奮戰不懈 繼續加油 2024會更好！」

這兩天結束奧運賽程的選手們分批回到台灣，蔡英文總統昨也在臉書透露，台灣英雄陸續回國，送上「奧運英雄限定版早餐」，是要謝謝大家為國家的付出。她也特別說明，限定版的早餐，在 國家運動訓練中心的營養師協助把關下，飯糰加大但沒有油條，滷味也特製不含丁香，希望選手們在享受美味的同時，也能吃得營養又沒負擔。