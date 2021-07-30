台北醫學大學發表《2020年社會責任報告書》，強調「醫學教育為本、生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學」發展定位，不僅要從校園出發，更要從世界出發，落實社會責任。

台北醫學大學校長林建煌表示，現今大學所扮演的角色，不應侷限於知識傳遞與人才培育，更要思考如何為全球、國家及地方提供資源協助。北醫大從教學、研究、服務、醫療、環境、治理6大面向制定永續校務發展策略，並連結「聯合國永續發展目標」（SDGs），實踐社會責任。

北醫大是全台學生社團密度最高的大學，每年寒暑假期間，平均1500名同學組隊投入醫療服務，足跡遍及偏鄉離島、山地部落，甚至遠赴柬埔寨、尼泊爾、史瓦帝尼等國，進行義診和衛教工作。

醫療團也常駐史瓦帝尼、馬紹爾，結合醫學大學與附屬醫院資源，是台灣第一個成立海外常駐醫療團的大學。

「創新更是北醫大發展的最大動力」，林建煌指出，截至今年6月底，北醫大已成立20家衍生新創公司，累計實收資本額逾12.5億元，朝創新型大學努力。