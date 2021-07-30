全台7月27日降二級，許多行業紛紛解封，除了雙北與宜蘭外的各縣市皆開放內用，因此路上的人潮相較之前增加不少。醫師林靜儀發文表示，她現在最擔心的是兩周後的父親節，因為過節的緣故，一定會出現聚餐、聚會等活動，「未來10天大家一起努力」，引起網友熱烈討論。

醫師林靜儀昨天在臉書上發文表示，台灣確診個案維持兩位數的狀態已經維持了一個月，7月29日的非居家隔離陽性個案降至全部確診個案的12.5%，這代表著，大多數個案都已經在疫調掌握之中。

全台降為二級警戒，民眾外出的人潮增加。（姚志平攝）

林靜儀坦言，她比較擔心的是兩周後即將到來的「父親節」，因為節日的關係，多少會增加交通流動，並進行聚餐、聚會。「未來10天大家一起努力，盡量降低確診數，我們在父親節之後二週的疫情風險會比較低。」

台灣自5月中爆發本土疫情，起初每天確診個案為幾百例，疫情相當嚴峻，直到6月25日起確診數降為二位數，至今皆未超過百例，由此可見疫情逐漸趨緩，因此中央流行疫情指揮中心也宣布自7月27日起全台調降為二級警戒。

不少網友則留言表示，「上次就是母親節大家南北飯局爆發的，大家小心」、「守規矩的人會乖乖守規矩，『散形』的人就甭說了」、「這幾天台北街頭沒戴口罩的人變多了，戴口罩露鼻孔、露嘴巴也變多了」、「我爸叫我父親節不要回家」。