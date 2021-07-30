部分美國企業財報與財測意外強勁，以及數據顯示美國第二季經濟已重返疫前水準，周四美股三大指數同步收高，道瓊指數與標普500指數盤中一度站上歷史高點。

美國商務部公布第二季國內生產毛額（GDP）季增年率初值為6.5%，優於第一季微幅下修後的增長6.3%，但遠不及經濟學家預估的成長8.4%，儘管如此，美國經濟在第二季仍是穩健擴張，並已超越疫情爆發前的高峰。

周四收盤，道瓊工業指數漲153.6點或0.44%，為35,084.53點。標普500指數漲18.51點或0.42%，為4,419.15點。那斯達克指數漲15.68點或0.11%，為14,778.26點。

道瓊指數和標普500指數盤中觸及歷史高點。

受臉書和PayPal下跌拖累，那斯達克指數表現相對疲弱。

標普500指數11大類股漲跌互見，對經濟情勢敏感的材料股收漲1.08%、金融股漲1.07%和能源股漲0.94%，表現最佳。

地產股指數盤中一度站上歷史高點，但終場收跌0.2%。

通訊服務類股跌0.92%，跌幅最大。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，今天不及預期的經濟數據，可能緩解了一些投資人對聯準會「低息（easy money）政策」可能很快退場的擔憂。今天投資人也注意到一些相當不錯的財報。

聯準會周三會後重申美國經濟尚未達到開始收回大規模貨幣激勵措施的時候。受此提振，周三美股從盤中低點反彈。

臉書跌4%，該社群媒體巨頭第二季財報優於市場預期、廣告業務營收亦強勁增長，但警告蘋果公司更新iOS作業系統的隱私政策將影響臉書的定向廣告業務，自本季起營收增長恐將「顯著放緩」。

PayPal亦提出增長恐將放緩的預警，終場股價大跌逾6%。

福特汽車上修全年獲利預測，激勵股價勁揚3.8%。

肯德基母公司百勝餐飲集團（Yum Brands Inc）上季營收意外強勁，股價跳漲6.3%。

截至周四上午，已有約有半收標普500指數成份股公布上季財報。根據Refinitiv所做的調查數據，其中近91%的上季獲利優於市場預期，目前預測顯示標普500指數成分股企業第二季獲利估將較去年同期成長87.2%。

特斯拉股價上漲4.7%，對標普500指數的提振最大。該公司第二季淨利首度突破10億美元大關，且財報顯示這是自2019年底以來，該電動車大廠第一次不必靠著向其他汽車製造商出售環保積分來賺取獲利，顯示其製造業務的財務體質持續改善。

蘋果漲0.46%，收在145.64美元，收復周三的部分失土。