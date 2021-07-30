中華女子射箭隊唯一闖進東京奧運射箭女子個人賽16強的林佳恩，30日一大早就出場面對第5種子美國女將布朗(Mackenzie Brown)，結果林佳恩以2比6不幸落敗，無緣闖進女子個人賽8強，也提前宣告中華女子射箭隊東奧賽事全都結束。

在譚雅婷、雷千瑩兩名隊友提前首輪淘汰後，林佳恩沉穩射入個人賽16強，今天面對布朗的首局，布朗一開始就射出10分箭，林佳恩回以8分，接著布朗8分、林佳恩只有7分，布朗最後射出10分箭，提前以28比23拿下首局。

林佳恩第2局開始就射出10分箭，展現調整很快的手感，反觀布朗9分，林佳恩第2箭還是10分箭，布朗還是9分，可惜林佳恩最後一箭只有8分，布朗的第3箭出現10分，雙方意外以28比28打平，布朗續以3比1領先。

來到第3局，林佳恩一開始只有8分，布朗9分，第2箭林佳恩9分，布朗9分，林佳恩最後一箭10分，又讓此局27比27打平；林佳恩第4局第1箭8分，布朗10分，林佳恩第2箭9分，布朗9分，林佳恩最後射出9分，以26比28輸掉比賽。