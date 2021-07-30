【愛傳媒左化鵬專欄】二手書肆中，雜然竝陳一本由黨國元老陳立夫題字的「顧懷祖先生紀念集」。我廉價購得，如獲至寶，翻開扉頁，首先映入眼簾的就是廿字真言。這廿字真言，對我來說是多麼的熟悉，不由得牽引出一段故事來。

顧懷祖先生是我的表叔，早歲逃難來台，曾在三張犁種菜，也曾在中興大學法商學院附近的合江街打燒餅賣油條，養家糊口，可以說是真正的引車賣漿者流，在他人生最困頓時，遇到了涵靜老人，改變了他的一生，後來，他赤手空拳，白手起家，創建了醒吾商專、醒吾中學、南開工專，在蘇北老家興建了明達大學。

大孝顯親，「醒吾」是他尊翁的名諱。其後，他又在台北市杭州南路蓋了醒吾大樓，並在建國北路購置江蘇阜寧同鄉會館，在林口購地興建了頂福陵園和郷賢祠。

懷祖表叔是一位傳奇人物，他的故事鄉親無人不知，我先按下不表。先談一位至交好友陸光鵬大哥，他也是無意間遇見了涵靜老人，改變了一生命運。

涵靜老人是誰？他就是台灣天帝教教主李玉階，早年避秦來臺，創辦了自立晚報，之後，轉讓給台南商人吳三連，他兩手空空，大袖飄飄，雲遊天下，四處弘法傳道去也。

涵靜老人在趺坐歸空，遽歸道山後，繼任教主是他的長子李子弋教授，李教授在我大學時曾教過我國際現勢，他的另一兒子極有名，是國內著名的大導演李行。

陸大哥本名陸遒，道號光鵬，和一名自號大鵬，後來出任國防部長的馮世寬，是空軍幼校第九期的同學，國內演劇圈搞笑天王倪敏然是他的學弟。陸大哥開過戰鬥機，當選過國軍楷模，接受過經國總統表揚。退役後，轉任華航機長，工作順遂，收入頗豐。

就在人生春風得意時，遇見了涵靜老人，老人見他骨骼清奇，頗有慧根，竟收他為傳人，賜道號光鵬，盡授廿字真言要義，和天帝教三指神功心法。

民國八十三年間，我就在陸大哥民權東路的書房，首次見到了這廿字真言。那時，我剛從韓國旅居歸來，是誰引介我們認識，我已渾然不記。

有緣千里來相會，無緣對面不相逢，也許是因緣俱足，自然而然的就相識了吧，我們曾為了幫朋友找一隻看門犬，千里迢迢到南投信義鄉找一隻純種臺灣黑土狗，也曾聯袂到廣西灕江，看魚鷹江上捕魚。

有一天，我去拜訪他，一進門，屋內空蕩蕩，環堵蕭然，只能席地而坐，他老兄已將多年收藏的古董、字畫、家具、沙發及車子，一股腦兒全部轉送給他人，散盡家財，孑然一身，他說，要憑教主傳授的三指神功和驅魔大法，隻身行走天涯，救貧濟苦，為人醫治疑難雜症。

他曾一度暫棲我中和友人的空宅，機緣湊巧，他帶我拜望了臥龍街天德教主吳性正長老，在吳長老的家中大廳，我又看到了廿字真言。

原來天德教和天帝教是紅花、白耦、青蓮葉，兩教本是一家人，吳長老和李教主原是同門師兄弟，都皈依天德教蕭昌明道主門下，李玉階後來自創天帝教，只在寶島流傳，台灣中南部常見規模宏大的天帝教道觀，信眾遍及全省各角落，兩教萬變不離其宗，皆信奉廿字真言。

鬚髮皆白的吳長老，和我一見投緣，那天，我滌清俗慮，肅然端坐，他口中念念有詞，為我的頭頂開了天眼，也傳授了廿字真言的真諦，和三指神功的心法，可惜我資質魯鈍，十竅通了九竅，還有一竅不通，短短的廿字真言，卻始終記不周全，三指神功，至今也未敢一試。

陸大哥後來奉教主之命，一度到扶桑弘法，也曾到紐西蘭和美國加州宣揚教義。他行旅各地，三指神功活人無算，美國有一家華人電視台曾製作專輯介紹，在YouTube可以找到影片。

他的掌光，還能降妖伏魔，有一位平素道貌岸然的黨國大老，到大陸參觀陵墓，返台後，竟伊伊啞啞的發出女聲，還經常露出嫵媚至極的表情，群醫束手無策，經他驅邪後不藥而癒，攝影大師郎靜山晚年遭人下蠱，神志不清，經他施法驅除後，恢復常態，郎大師特地贈送墨寶「著手回春」，表示感謝。

他專治中西醫無法治癒的疑難雜症，沒有固定診所，行縱飄忽不定，有時在八德路，有時在忠孝東路雙子星大樓，有時落腳在南港中央研究院附近住宅，有時又忽然出現在台中，他宅心仁厚，治病分文不取，病人找他全靠緣分。

一別經年，我和他又已多時不見，看到廿字真言，突然想起了他，不知今天他在天涯為人治病，或在海角為人降妖伏魔。

作者為資深媒體人

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